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    26 мая 2022, 10:40

    Опрос: россияне рассказали, импортозамещение каких товаров считают нужным в первую очередь

    Полина Гребенщикова

    Россияне рассказали, импортозамещение каких товаров считают важным наладить в первую очередь, в опросе SuperJob. Результатами опроса поделился RT.

    Около 20% считают, что в первую очередь нужно наладить отечественное производство электроники, процессоров, смартфонов и компьютеров. Еще 18% назвали лекарства и продукты питания. За импортозамещение в первую очередь промышленного оборудования и автомобилей выступили 12% россиян.

    В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек из всех регионов страны.