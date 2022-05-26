Опрос: россияне рассказали, импортозамещение каких товаров считают нужным в первую очередь

Россияне рассказали, импортозамещение каких товаров считают важным наладить в первую очередь, в опросе SuperJob. Результатами опроса поделился RT.

Около 20% считают, что в первую очередь нужно наладить отечественное производство электроники, процессоров, смартфонов и компьютеров. Еще 18% назвали лекарства и продукты питания. За импортозамещение в первую очередь промышленного оборудования и автомобилей выступили 12% россиян.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек из всех регионов страны.