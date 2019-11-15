Опрос: россияне полюбили отечественные товары вместо санкционки

Россельхознадзор уничтожил 32 тысячи тонн санкционки за 4 года Подробнее

«Согласно результатам исследования потребительского поведения <…> 76% россиян считают, что отечественные продукты ничем не уступают зарубежным, ввоз которых запрещен в связи с введением санкций», — рассказали в Роскачестве.

Кроме того, из них 26% уверены, что российские продукты не просто не хуже санкционных, а даже лучше импортных. С их мнением не согласились только 12% респондентов. По их словам, качественность отечественной продукции «оставляет желать лучшего».

Чаще всего опрошенные (30%) приводили в пример низкое качество товаров из молока. На втором месте оказались мясо и птица, которые назвали 23% россиян. Сразу за ними идет рыба и 19% опрошенных жителей. Замыкает пятерку антирейтинга качество овощей и фруктов (15%) и хлебобулочные изделия (7%).

Опрос россиян был приурочен ко Всемирному дню качества, который отмечают каждый год во второй четверг ноября.