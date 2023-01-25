Общество 25 января 2023, 13:06 Опрос: россияне из бытовой техники чаще всего используют холодильник, стиральную машину и пылесос Каждый десятый россиянин признался, что практически не пользуется соковыжималкой freepik

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Аналитики сервиса «СберСтрахования» и медиахолдинга Rambler&Co в результате опроса выяснили, что из бытовой техники россияне чаще всего пользуются холодильником, стиральной машиной и пылесосом. Об этом написал Life.

Реже всего респонденты используют соковыжималку. Также у 10% и 9% опрошенных на полках из-за ненадобности пылятся миксеры и вентиляторы. Около 8% россиян рассказали, что практически не используют мясорубки и мультиварки.

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Еще 7% опрошенных заявили, что практически не используют тостеры и кухонные комбайны, 6% — увлажнители воздуха и грили, 5% — хлебопечки.

Примерно 75% респондентов рассказали, что сталкивались с поломкой бытовой техники. Каждый восьмой опрошенный отметил, что чинит бытовую технику несколько раз на год, а 1% респондентов — каждый месяц.

В опросе поучаствовали 451 000 человек из всех регионов страны.