Общество 18 сентября 2023, 15:11 Опрос Роскачества: красные вина из сорта каберне совиньон находятся на первом месте в рейтинге продаж

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Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева в беседе с РИА «Новости» рассказала, что на протяжении многих лет в рейтинге продаж среди любителей вина первые места занимают красные вина из сорта винограда каберне совиньон.

Что касается белых вин, то чаще всего россияне приобретают вина из сорта совиньон блан, а также ароматических сортов винограда, написал сайт kp.ru.

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В Роскачестве отметили, что во многих российских регионах по площади виноградников лидируют сорта белого вина, однако исключением является Краснодарский край. Там целенаправленно выделяют большие зоны для популярных красных сортов.