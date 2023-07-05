Общество 05 июля 2023, 16:50 Опрос «Росгосстраха» и Зарплаты.ру: 40% петербуржцев планируют сменить работу

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Аналитики «Росгосстраха» и сервиса Зарплата.ру во время опроса выяснили, что 40% жителей Петербурга планируют поменять место работы. Об этом написал «Петербургский дневник».

Еще 20% респондентов отметили, что планируют сменить профессию. Примерно 63% опрошенных сообщили, что своевременный отпуск позволяет решить им накопившиеся проблемы и не уходить с текущего места. При этом отдыхают они не более раза в год.

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Около 47% опрошенных петербуржцев рассказали, что берут отпуск не менее двух раз за год.