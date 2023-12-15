Общество 15 декабря 2023, 11:11 Опрос «Росгосстраха»: 36% россиян рассказали, что хотят отправиться в поездку на новогодние праздники

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Более 36% россиян рассказали, что хотели бы отправиться на новогодние праздники куда-нибудь в поездку. Об этом написал сайт «Москва 24», ссылаясь нам опрос страховой компании «Росгосстрах» и сообщества туроператоров России «Большая Страна».

При этом 93% из числа опрошенных рассматривают поездки исключительно по России. Около 33% респондентов уже точно решили, что будут встречать Новый год дома. Еще 29% указали на высокие цены на поездки в новогодний период, а 18% предпочитают уезжать в другие места в другое время года.

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Чаще всего россияне на праздники выбирают поездки в Москву, Санкт-Петербург, на Северный Кавказ, курорты Краснодарского края и по Золотому кольцу. Из заграничных направлений пользуются популярностью страны СНГ, Таиланд, Китай и Грузия.