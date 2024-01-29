Общество 29 января 2024, 15:24 Опрос РОКВУЛ: 23% россиян намерены построить собственный дом в 2024 году

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Более 23% россиян признались, что в 2024 году они планируют построить собственный дом или купить участок под него. Это в 2,5 раза больше числа тех, кто собирается приобрести квартиру, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты опроса РОКВУЛ.

Такой тенденции способствуют меры поддержки. В то время, как для квартир постепенно сворачиваются программы льготного кредитования, для ИЖС сохраняется режим наибольшего благоприятствования.

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При этом 66% россиян боятся существенных трат и затягивания сроков работ при строительстве дома, еще 49% сомневаются в качестве материалов.