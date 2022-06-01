Опрос Rambler&Co показал, какие детские желания осуществились у россиян

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co провели опрос, в котором выяснили, какие из детских желаний осуществились у россиян. Об этом написал RT.

Примерно 23% опрошенных заявили, что у них сбылась установка «я куплю себе все, что захочу», а еще у 23% респондентов — «я сделаю все, чтобы мои родители мною гордились».

Около 15% россиян рассказали, что получили «работу мечты», каждому десятому удалось объездить все те страны, которые были загаданы в детстве.

Из опроса также стало ясно, что для 27% респондентов нашли лучший способ ощутить непосредственную детскую радость ― пробовать новые вкусы и ощущения. Не менее 22% россиян заявили, что стараются осуществить детские мечты, при этом 18% респондентов играют в игры, а 8% отдыхают с друзьями на совместных выездах.

В опросе приняли участие почти 300 тысяч пользователей, среди которых 47% мужчин и 53% женщин в возрастных группах до 30 лет и старше 45 лет.