Общество 27 апреля 2023, 11:04 Опрос Rambler&Co показал, что большинство россиян положительно оценили идею продления майских праздников

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Около 60% россиян поддержали инициативу продления майских выходных за счет январских праздников. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Многие соотечественники признались, что все равно берут отгулы или отпуск между 1 и 9 мая. Около 25% опрошенных подчеркнули, что объединение майских праздников в одни выходные позволило бы им реализовать больше планов.

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Отмечается, что 27% участников исследования не поддержали данную идея из-за нежелания жертвовать январскими каникулами ради продления отдыха в мае.