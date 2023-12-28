Общество 28 декабря 2023, 11:42 Опрос «Работы.ру»: неопрятный вид кандидата на собеседовании оттолкнет 47% работодателей

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Более 47% работодателей признались, что неопрятный внешний вид кандидата на собеседовании и негативный отзыв с предыдущего места работы станет основанием для отказа. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

Около 73% представителей бизнеса оттолкнет предоставление ложной информации, еще 58% компаний вряд ли возьмут на работу кандидата со слишком высокими зарплатными ожиданиями. Около 48% работодателей откажут, если у претендента нет необходимых навыков.

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Чаще всего соискатели при поиске работы обращают внимание на уровень зарплат, время на дорогу до работы и удобство графика.