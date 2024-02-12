Общество 12 февраля 2024, 11:27 Опрос «Работы.ру»: каждый пятый служебный роман завершается свадьбой

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Каждый пятый служебный роман заканчивается свадьбой. Около 4% россиян видят в работе идеальное место для новых знакомств, сообщил Life со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

Так, каждый третий опрошенных хотя бы раз встречался с коллегой. При этом в 72% случаев подобные романы заканчивались разрывом, 17% респондентов после расставания удалось сохранить хорошие отношения.

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Более 25% соотечественников уверены, что романы на работе только вредят трудовой деятельности.