Общество 14 июля 2023, 11:02 Опрос «Работы.ру» и «Подработки»: Петербург, Москва и Сочи стали самыми популярными городами для переезда

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Аналитики сервисов «Работа.ру» и «Подработка» во время опроса выяснили, в какие города чаще всего переезжают россияне ради работы. Первые строчки рейтинга заняли Петербург (39%), Москва (30%) и Сочи (27%). Об этом написал RT.

Далее по списку идут Краснодар, Казань и Владивосток. Эти города набрали по 20%, 17% и 15% голосов соответственно.

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Около 40% респондентов отметили, что готовы переехать в другой город ради постоянной или проектной работы. При этом 39% респондентов не рассматривают переезд ни при каких условиях.