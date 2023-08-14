Общество 14 августа 2023, 10:58 Опрос «Работы.ру»: 55% россиян заявили о нежелании работать с родственниками

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Более 55% россиян признались, что не хотели бы работать в одной компании вместе с родственниками. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

Большинство соотечественников не хотят нести перед начальством ответственность за своих близких. Более 45% респондентов подчеркнули, что их родственники могут непрофессионально отнестись к своей работе.

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При этом более 20% россиян отметили, что близкого человека всегда можно попросить прикрыть перед коллегами и руководством.