Общество 31 января 2024, 10:49 Опрос «Работы.ру»: 31% россиян заявили, что легче достигали руководящих постов в ретейле

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Более 31% россиян назвали ретейл сферой, где наиболее быстро можно продвинуться по карьерной лестнице и достичь руководящих должностей. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на результаты опроса «Работы.ру».

На втором месте оказалась IT-сфера, на такую тенденцию в отрасли указали 22% опрошенных. Еще 22% соотечественников выделили область по управлению персоналом. Около 17% респондентов быстро получали повышение в сфере маркетинга и рекламы.

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При этом россияне отметили, что долго добиваться высоких должностей приходится в медицине, журналистике и охране.