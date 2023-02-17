Общество 17 февраля 2023, 12:09 Опрос «Работа.ру»: 20% российских компаний не приветствуют найм родственников своих сотрудников

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Около 20% компаний в России не приветствуют прием на работу родственников своих сотрудников. Об этом говорится в опросе, проведенном сервисом «Работа.ру», написал RT.

Примерно 37% опрошенных отметили, что время от времени практикуют прием на работу родственников и знакомых своих работников. Около 86% принимают на работу родственников своих сотрудников на общих основаниях. В 5% компаний они имеют привилегии независимо от профессиональных качеств.

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Еще 3% компаний прописали в документах условие, запрещающие принимать на работу родственников сотрудников.

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В опросе приняли участие более тысячи респондентов.

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