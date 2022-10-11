Опрос Работа.ру показал, что 41% работодателей проверяют соцсети кандидатов при найме | 360°

Все новости
Спецоперация
11 октября 2022, 13:18
Власти Львовской области сообщили о 3 взрывах на объектах энергетики
Спецоперация
11 октября 2022, 13:18
Самые востребованные специальности резервистов назвали в военном комиссариате Москвы
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Важное
11 октября 2022, 13:15
ВСУ лишились танка при попытке контрнаступления на Запорожскую область
Важное
11 октября 2022, 13:15
ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Краснолиманском направлении
Важное
11 октября 2022, 13:11
Минобороны объявило о продолжении массированных ударов по объектам на Украине
Важное
11 октября 2022, 13:11
ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами HIMARS в ДНР
Спецоперация
11 октября 2022, 13:10
Удары по украинской инфраструктуре назвали способом остановить снабжение ВСУ
Спецоперация
11 октября 2022, 13:09
Появилось видео с последствиями ударов ВСУ по Запорожской АЭС
Подмосковье
11 октября 2022, 12:54
Соцработники Подмосковья помогли 25 тысячам пенсионеров из сел попасть на диспансеризацию