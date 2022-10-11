Опрос Работа.ру показал, что 41% работодателей проверяют соцсети кандидатов при найме | 360°

Общество 11 октября 2022, 12:13 Поделиться Telegram

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Viber Опрос Работа.ру показал, что 41% работодателей проверяют соцсети кандидатов при найме

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Опрос, проведенный сервисом «Работа.ру» и сервисом автоматизации подбора и обработки резюме СберПодбор показал, что 41% российских работодателей проверяют аккаунты соискателей в соцсетях при решении о приеме на работу. Об этом написал RT.

При этом 59% рассказали, что не интересуются соцсетями кандидатов.

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Из тех, кто просматривает соцсети потенциальных сотрудников, 63% оценивают общее впечатление от аккаунтов, 59% смотрят посты кандидата, а 58% считают, что можно оценить манеру общения кандидата, прочитав комментарии.

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В опросе приняли участие более тысячи работодателей со всей России.

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