Общество 06 марта 2024, 14:26 Опрос «Работа.ру» и «Подработка»: 83% опрошенных россиян считают, что подростки должны подрабатывать

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Более 80% россиян согласились с мнением, что подростки должны подрабатывать в свободное от учебы время. Около 37% высказались за то, что рабочая жизнь должна начинаться в 10–11-х классах школы. Об этом написали «Известия», ссылаясь на опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Еще 31% опрошенных заявили, что начинать подрабатывать стоит на первых курсах вуза или колледжа, а 15% проголосовали за конец обучения в средней школе.

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Многие респонденты (64%) отметили, что подработка развивает ответственность и учит детей самостоятельности. Еще 53% добавили, что работа после школы учит принимать важные решения.