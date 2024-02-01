Общество 01 февраля 2024, 11:41 Опрос «Работа.ру»: 37% россиян предпочитают традиционный график 5/2

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Аналитики сервиса «Работа.ру» в результате исследования выяснили, что около 37% россиян считают традиционный график работы 5/2 идеальным. Об этом написал RT.

Еще 27% высказались в пользу гибкого графика работы. При этом полная удаленка подходит лишь для 23% участников исследования.

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Среди важных критериев в работе опрошенные называли баланс между работой и личной жизнью, 33% россиянам важно удобное местоположение, а 32% выделили размер зарплаты.