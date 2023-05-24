Общество 24 мая 2023, 11:07 Опрос «Работа. ру» показал, что 81% работодателей не могут найти подходящего кандидата

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При поиске кандидата на свободную вакансию работодатели сталкиваются с множеством проблем. Об этом сообщил RT со ссылкой на опрос сервисов «СберПодбор» и «Работа.ру».

Большинство работодателей, а именно 81%, ответили, что просто не могут найти подходящего кандидата. Еще 52% компаний рассказали, что соискатели хотят слишком высокие зарплаты. Также в лидерах причин — кандидаты часто просто не дают ответ.

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Среди озвученных проблем еще и низкая квалификация и недостаток опыта.

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