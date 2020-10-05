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    05 октября 2020, 14:56

    Опрос: после дистанта каждый четвертый родитель стал относиться к педагогам лучше

    Артур Блянихов

    Онлайн-школа Skysmart провела опрос с целью выяснить, как изменилось отношение родителей к учителям после перехода на дистанционное образование. С результатами ознакомился портал News.ru.
    Опрос: после дистанта каждый четвертый родитель стал относиться к педагогам лучше

    По данным издания, 25% признались, что изменили свое отношение к учителям к лучшему. Большая часть опрошенных (64%) не изменила своих оценок. Каждый десятый респондент обозначил, что после перехода на дистант стал относиться к учителям хуже.

    Новости SMI.FM