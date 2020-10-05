Опрос: после дистанта каждый четвертый родитель стал относиться к педагогам лучше
Онлайн-школа Skysmart провела опрос с целью выяснить, как изменилось отношение родителей к учителям после перехода на дистанционное образование. С результатами ознакомился портал News.ru.
По данным издания, 25% признались, что изменили свое отношение к учителям к лучшему. Большая часть опрошенных (64%) не изменила своих оценок. Каждый десятый респондент обозначил, что после перехода на дистант стал относиться к учителям хуже.