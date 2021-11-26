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    26 ноября 2021, 15:51

    Опрос: половина россиян не готовы одалживать свою машину

    Дарья Морозова

    «Авто.ру» провел опрос, который показал, что около половины россиян не готовы никому одалживать свою машину. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Против высказались 48,5% опрошенных. 31,8% из них объяснили, что переживают за сохранность машины, 21,7% беспокоятся из-за штрафов, 14% не хотят, чтобы другой водитель менял настройки в машине.

    24% совершенно не против дать кому-то машину на время. 45,6% не против одолжить автомобиль супругу/супруге, 30,7% — своим родителям, 18,3% — своим детям.