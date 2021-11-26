Опрос: половина россиян не готовы одалживать свою машину

«Авто.ру» провел опрос, который показал, что около половины россиян не готовы никому одалживать свою машину. Об этом сообщила «Газета.ru».

Против высказались 48,5% опрошенных. 31,8% из них объяснили, что переживают за сохранность машины, 21,7% беспокоятся из-за штрафов, 14% не хотят, чтобы другой водитель менял настройки в машине.

24% совершенно не против дать кому-то машину на время. 45,6% не против одолжить автомобиль супругу/супруге, 30,7% — своим родителям, 18,3% — своим детям.