Опрос показал, влияет ли материнство на карьеру россиянок

Опрос работодателей показал, что 33% из них считают 1,5 года оптимальной продолжительностью для отпуска по уходу за ребенком. 26% отметили, что продолжительность декретного отпуска не влияет на карьеру.

44% заявили, что не видят связи между рождением ребенка и карьерой. Отмечается, что в основном такую позицию принимали женщины.

В категории сотрудников до 24 лет 41% признал, что строить карьеру необходимо до рождения ребенка.

Также отмечается, что карьерные ожидания у большей части россиянок не изменились после декрета.

41% респонденток признались, что после декрета сменили работу. Многие открыли свое дело или ушли во фриланс.

Эксперты Superjob провели опрос в период с 25 февраля по 5 марта. Участие в нем приняли представили 500 компаний, 1600 россиян из разных регионов РФ и 1600 матерей.