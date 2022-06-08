Опрос показал, сколько россияне тратят денег на уход за домашними питомцами

Аналитики Ozon в результате опроса выяснили, как много денег тратят российские граждане на своих домашних животных. Результатами исследования поделился Life.

Примерно 46% респондентов рассказали, что предпочитают иметь в своем доме котов, в том время, как любителей собак среди опрошенных оказалось лишь 39%.

«Прочая живность сильно уступает кошкам и собакам по популярности. Например, кроликов держат дома 7% опрошенных, рыбок — 6%, грызунов — 5%», — сообщили авторы исследования.

Отвечая на вопрос о затратах, 41% опрошенных владельцев домашних животных заявили, что их расходы на питомцев в среднем составляют три-пять тысяч рублей в месяц. Около 36% тратят не более трех тысяч в месяц, 12% — 5–10 тысяч рублей в месяц.

Из опроса стало ясно, что больше 10 тысяч рублей в месяц на животных готовы тратить жители Перми, Москвы, Уфы, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.