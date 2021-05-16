Опрос показал, сколько россиян готовы сделать прививку от коронавируса

Сделать прививку от коронавируса готовы 20% жителей России при условии, если это будет единственной возможностью выехать за границу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса онлайн-сервиса по поиску работы.

«20% не привитых от коронавируса граждан утверждают, что сделают прививку, если это станет единственным шансом попасть за рубеж, 18% планируют сделать прививку в любом случае», — приводит агентство итоги исследования.

42% респондентов не собираются вакцинироваться вообще, а 20% не смогли ответить на вопрос. Ради поездки за границу прививку готов сделать каждый четвертый опрошенный моложе 34 лет. Согласны пройти вакцинацию 16% россиян в возрасте от 35 до 44 лет и 19% соотечественников в возрасте от 45 лет и старше.

Сделать прививку для защиты, а не ради путешествия, хотят 14% принявших участие в исследовании до 34 лет, 16% жителей России от 35 до 44 лет и 24% респондентов в возрасте 45 лет и старше.

«Больше всего же тех, кто хочет вакцинироваться при любых условиях, среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей (25%)», — отметили аналитики.

Масштабная вакцинация началась в России в конце прошлого года. Сейчас сделать бесплатный укол может любой желающий. На этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме сообщил, что прививку от коронавируса уже сделали более 24 миллионов россиян.