Опрос показал, сколько работодателей откажутся от удаленки после пандемии

Больше четверти российских компаний хотят вернуться к офисному формату сотрудничества и отказаться от удаленки после окончания пандемии. Такой результат показало исследование сервиса по подбору персонала «Работа.ру», с ним ознакомилось РИА «Новости».

В голосовании приняли участие 1000 работодателей из разных регионов России. Из них 48% захотели вернуть своих сотрудников в офис, а 14% сделать это частично. При этом каждый пятый респондент уже смирился с дистанционным форматом и не планирует менять режим работы или переведет его в смешанный.

Однако 27% опрошенных намерены полностью отказаться от удаленки и перевести сотрудников в офисы. Из тех, кто к таким радикальным мерам прибегать не планирует, половина решила оставить дома 10% от всего штата, 12% разрешат работать удаленно 10-30% сотрудников, а 31% не позовут на очную работу до половины своих подчиненных. В 7% компаний больше половины штата смогут работать из дома или коворкинга.

Однако даже сейчас удаленный режим работы действует не повсеместно. У 78% опрошенных меньше половины сотрудников компании трудятся из дома. При этом только у каждого восьмого более 75% переведены на удаленку.

Также опросы показали и участие работодателей в иммунизации трудящихся. Так, 21% дает выходной после вакцинации, 5% доплачивают премию, а 10% хвалят за ответственный подход к своему и общественному здоровью.