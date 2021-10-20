Опрос показал, сколько хотели бы зарабатывать россияне

Россияне назвали оптимальный уровень ежемесячных доходов, который был бы для их жизни комфортным. Выяснилось, что 28,6% опрошенных хотели бы получать от 100 до 200 тысяч рублей каждый месяц. Опрос среди граждан провел сайт kp.ru.

«По сегодняшней жизни надо 100-150 тысяч рублей получать», — отметил один из участников исследования.

Более 26% заявили, что хотели бы зарабатывать минимум 70-100 тысяч в месяц. Опрошенные россияне считают, что этой суммы будет достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно. По словам 20% граждан, достаточно иметь в месяц 50-70 тысяч рублей. На зарплату в 50 тысяч согласны 18,5% опрошенных.

«Мне, пенсионерке, 50 тысяч рублей хватило бы, а молодым не меньше 100 нужно», — сообщила участница исследования.

Более 9% респондентов отметили, что жить с комфортом можно только на сумму менее полумиллиона рублей в месяц.

В исследовании приняли участие шесть с половиной тысяч человек.