Опрос показал рост гражданской активности россиян

Во время пандемии коронавируса россияне стали больше рассчитывать на себя. Также растет уверенность, что можно повлиять на происходящее в своем городе или селе, следует из опроса, проведенного Высшей школой экономики (ВШЭ).

Если 2016 году лишь каждый пятый (22%) верил, что сможет изменить свою жизнь к лучшему, то осенью 2020 года об это заявили 30% опрошенных. На рост показателя не повлияло сокращение доли среднего класса, для которого характерна уверенность в своих силах, сообщил РБК.

В возможность повлиять на происходящее в своем городе или селе верят 13% опрошенных. В 2016 году их было 8%. Показатель для микрорайона и деревни вырос с 13% до 18%.

Авторы исследований считают, что можно говорить о развитии «глубинного» гражданского общества.

«Впервые за долгие годы возможности повлиять на происходящее на работе сравнялись с возможностями влиять на ситуацию в доме или во дворе (по 45%)», — сказано в докладе ВШЭ «Социальное самочувствие россиян».

Самые высокие возможности для влияния россияне видят в семье — 81% респондентов уверены, что могут влиять на отношения с близкими.

Также, согласно опросу, граждане страны стали более требовательны к государству. Каждый третий (34%) выбрал вариант «государство дает нам немало, но можно требовать от него больше». В 2016 году об этом заявляли 29%.

Опрос проводился в сентябре–октябре 2020 года среди граждан России в возрасте от 15 до 72 лет. Были опрошены шесть тысяч респондентов из 59 регионов.