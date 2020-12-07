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    07 декабря 2020, 01:18

    Опрос показал рост гражданской активности россиян

    Кирилл Фролов

    Во время пандемии коронавируса россияне стали больше рассчитывать на себя. Также растет уверенность, что можно повлиять на происходящее в своем городе или селе, следует из опроса, проведенного Высшей школой экономики (ВШЭ).
    Опрос показал рост гражданской активности россиян

    Если 2016 году лишь каждый пятый (22%) верил, что сможет изменить свою жизнь к лучшему, то осенью 2020 года об это заявили 30% опрошенных. На рост показателя не повлияло сокращение доли среднего класса, для которого характерна уверенность в своих силах, сообщил РБК.

    В возможность повлиять на происходящее в своем городе или селе верят 13% опрошенных. В 2016 году их было 8%. Показатель для микрорайона и деревни вырос с 13% до 18%.

    Авторы исследований считают, что можно говорить о развитии «глубинного» гражданского общества.

    «Впервые за долгие годы возможности повлиять на происходящее на работе сравнялись с возможностями влиять на ситуацию в доме или во дворе (по 45%)», — сказано в докладе ВШЭ «Социальное самочувствие россиян».

    Самые высокие возможности для влияния россияне видят в семье — 81% респондентов уверены, что могут влиять на отношения с близкими.

    Также, согласно опросу, граждане страны стали более требовательны к государству. Каждый третий (34%) выбрал вариант «государство дает нам немало, но можно требовать от него больше». В 2016 году об этом заявляли 29%.

    Опрос проводился в сентябре–октябре 2020 года среди граждан России в возрасте от 15 до 72 лет. Были опрошены шесть тысяч респондентов из 59 регионов.