Треть россиян решили, что Солнце вращается вокруг Земли

Количество россиян, которые верят в распространенные заблуждения, за последние 15 лет выросло на 7%. Такие данные получили социологи Всероссийского центра общественного мнения по итогам опроса.

Выяснилось, что более 35% россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. При этом среди тех, кто дал правильный ответ, 12% заявили, что полный оборот вокруг Солнца наша планета совершает за один месяц.

В версию о том, что первобытные люди жили вместе с динозаврами, верит каждый пятый опрошенный. В 2007 году так считали 30%.

Авторы исследования выяснили, что самым высоким уровнем научной грамотности обладают молодые люди с высшим образованием. Более половины из них живут в Москве, Санкт-Петербурге и других городах Северо-Западного федерального округа.

Низкий уровень научной грамотности продемонстрировали россияне старше 60 лет, которые активно смотрят телевизор и чаще проживают в сельской местности. Всего в опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.