Опрос показал, почему россияне отказываются от льгот и вычетов

Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» совместно с банком «Открытие» провели исследование и выяснили, почему многие россияне не пользуются социальной поддержкой от государства. Об этом рассказал РБК.

Оказалось, что мерами поддержки и льготами не пользуются примерно 57% опрошенных. Около 33% респондентов сообщили, что просто не знали о существовании господдержки, еще 24% считают, что эти выплаты им не нужны, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Исследователи рассказали, что чаще всего за социальными льготами обращаются женщины. А лучше всего проинформированы о них люди старше 60 лет.