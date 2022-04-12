Опрос показал, почему россияне хотят получать профессию в IT

Многие россияне хотят получить новую профессию — в сфере IT. Опрос, проведенный исследовательским центров сервиса «Зарплата.ру» показал, что 33% хотят получить новую профессию ради высокой зарплаты. Об этом написал RT.

На старте карьеры в IT 30% опрошенных ожидают получать зарплату около 100 тысяч рублей. Еще 30% рассчитывают на зарплату от 70 тысяч рублей, а 29% ждут в начале карьеры зарплаты от 50 тысяч. Около 7% считают, что на старте зарплата будет менее 50 тысяч рублей.