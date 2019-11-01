Опрос показал отношение россиян к смертной казни

Согласно результатам, 69% россиян ответила «да» она общий вопрос о том, можно ли вообще применять за какие-либо преступления смертную казнь. Рецензенты допустили, что к высшей мере наказания можно приговорить за сексуальное преступление против несовершеннолетних (68%), убийство (57%) и терроризм (53%).

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21% рецензентов указал, что смертная казнь в принципе недопустима. Какие доводы приводили люди, считающие смертную казнь недопустимой? На открытый вопрос они ответили, что возможны судебные ошибки, подкуп судей, могут быть казнены невинные люди. Меньше людей высказалось, что это негуманно и что преступник может исправиться.

При этом чуть более половины (52%) находят допустимым вернуть эту меру в российскую практику.

37% рецензентов высказались за то, чтобы оставить введенный в 1996 году мораторий на применение смертной казни, то есть оставить ее, но не применять, а 45% — что мораторий был ошибкой.

Лишь 8% высказались за то, чтобы окончательно отменить высшую меру наказания.