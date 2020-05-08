Опрос показал отношение россиян к разрыву между богатыми и бедными

«Топ-3 страны, где жители чаще всего утвердительно отвечали на вопрос исследования, это участницы БРИКС: Индия, Бразилия и Россия (86%, 85% и 84% соответственно)», — говорится в исследовании.

При этом, к примеру, в Германии и США гораздо меньше людей считают разрыв между богатыми и бедными большой проблемой, в ФРГ это 70%, а в Штатах — 65%.

По словам главы «Ромира», проблема эта не нова, но в последнее время она все чаще обостряется. Это происходит из-за большого количества открытых источников информации — интернет-СМИ, социальные сети и прочее.

Недавно россияне поделились в опросе, чем займутся в первую очередь, когда в стране отменят режим самоизоляции. По данным исследования, большинство людей хотят просто прогуляться по городу. Второе место — объятия и встречи с родными и друзьями. На третьем месте — визит в салон красоты.