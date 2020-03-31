Опрос показал отношение россиян к коронавирусу

Информация о пандемии коронавируса обновляется каждый день. Сообщения постоянно появляются по ТВ и в соцсетях. Несмотря на это, до 60% россиян не сильно встревожены ситуацией.

Опрос среди граждан провели специалисты сайта стопкоронавирус.рф. Они выяснили, что от 50 до 60% россиян немного обеспокоены из-за сложившейся ситуации. «При этом примерно каждый пятый отметил, что происходящее никак не повлияло на его настроение и мироощущение», — отмечается в исследовании.

Сильно встревожены новостями о коронавирусе только 20% населения. Еще 2-6% респондентов признались, что находятся в настоящей панике.

Мнение россиян выясняли с 30 по 31 марта. Опрос проводился в Telegram, Viber и «ВКонтакте». Варианты ответов выбрали более 500 тысяч пользователей.

Ранее специалисты портала узнали, что большинство россиян перестали выходить из дома без необходимости, чтобы не заразиться коронавирусом. Сейчас инфицированных в России насчитывается 2337 человек. Врачи смогли вылечить 121 пациента. Летальным исходом закончилось 17 случаев заболевания COVID-19.