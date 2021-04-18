Опрос показал отношение россиян к бессрочному масочному режиму

Идея ввести бессрочный масочный режим в общественных местах не нашла поддержки у россиян. По данным опроса одного из сервисов поиска работы, против такого режима выступают 64% респондентов. За проголосовали только 15% опрошенных, сообщил РБК.

Участниками опроса стали 1,6 тысячи жителей из всех регионов России. Введение масочного режима на постоянной основе чаще всего одобряли в Челябинске (22%), Уфе и Красноярске (по 21%).

Меньше всего поддержали такую меру в Новосибирске (15%), Санкт-Петербурге (14%) и Волгограде (10%). В Москве за идею всегда носить маски в общественных местах выступили 18% опрошенных.

Обстановка с заболеваемостью в России постепенно стабилизируется. В регионах постепенно отменяют введенные ограничения. Но некоторые правила (в частности ношение масок) пока все еще действует.

Решение сохранить масочный режим в стране может облегчить жизнь аллергикам. Специалисты уверены, что если носить маску на улице в период активного цветения деревьев, меньше пыльцы попадет в дыхательные пути.