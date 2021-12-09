Опрос показал, куда россияне чаще всего опаздывают на такси

«Ситимобил» провел опрос, чтобы выяснить, куда россияне чаще всего опаздывают, когда едут на такси, а также в каких городах больше всего опозданий. Результатами поделился Life.

Вовремя сесть в такси чаще всего не успевают те, кто едут домой, на работу, в фитнес-центр и на встречу с мамой. По среднему времени опоздания среди городов на первом месте оказалась Москва, на втором — Санкт-Петербург, а на третьем — Новосибирск.

«Интересно, что есть даже топ мужских и женских имен, к носителям которых опаздывают чаще или реже: например, стабильно пользователи опаздывали на такси, когда собирались ехать к девушкам по имени Катя. Больше всего минут платного ожидания такси зафиксировано при поездках к людям по имени Дмитрий и Анастасия», — рассказали в компании.