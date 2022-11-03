Опрос показал, какие профессии россияне считают наиболее привлекательными для подработки | 360°

Общество 03 ноября 2022, 11:38 Опрос показал, какие профессии россияне считают наиболее привлекательными для подработки Опрос: администратор является одной из самых привлекательных профессий для подработки

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Около 19% российских граждан заявили, что администратор является одной из самых привлекательных профессий для подработки. Об этом сообщил RT со ссылкой на совместное исследование сервиса по поиску работы «Работа.ру» и сервиса для работы с самозанятыми «Подработка».

Еще 13% заявили, что могут иметь дополнительный доход за счет работы редактора или корректора, 12% имеют дополнительную прибыль, собирая заказы в магазинах.

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Среди других подработок звучали такие ответы как работа водителем, курьером и IT-специалистом. Примерно 8% опрошенных могут давать частные уроки.

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В исследовании поучаствовали более трех тысяч респондентов из всех регионов страны.