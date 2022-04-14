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    14 апреля 2022, 13:25

    Опрос показал, какие поощрения хотели бы получать петербуржцы за волонтерство

    Оксана Лавнюженко

    Опрос «Петербургского дневника» и портала «Единой карты петербуржца» показал, какие поощрения хотели бы получать жители Санкт-Петербурга за свою волонтерскую деятельность. Об этом написал «Петербургский дневник».

    Около 31% респондентов заявили, что в качестве поощрения за волонтерство хотели бы получать путевки, поездки и стажировки.

    Примерно 27% были бы довольны бесплатным проездом в общественном транспорте.

    А вот 14% опрошенных отметили, что не хотели бы участвовать в добровольческих мероприятиях.