Опрос показал, какие поощрения хотели бы получать петербуржцы за волонтерство

Опрос «Петербургского дневника» и портала «Единой карты петербуржца» показал, какие поощрения хотели бы получать жители Санкт-Петербурга за свою волонтерскую деятельность. Об этом написал «Петербургский дневник».

Около 31% респондентов заявили, что в качестве поощрения за волонтерство хотели бы получать путевки, поездки и стажировки.

Примерно 27% были бы довольны бесплатным проездом в общественном транспорте.

А вот 14% опрошенных отметили, что не хотели бы участвовать в добровольческих мероприятиях.