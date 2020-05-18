Опрос показал, какие отрасли больше всего пострадали из-за пандемии

82,9% респондентов уверены, что больше всего досталось ресторанной сфере, 61,6% считают пострадавшей индустрию моды и красоты. Еще 48,5% уверены, что тяжелее всего производственным предприятиям.

При этом, проще всего представителям IT-индустрии. В этом уверены 81,5% опрошенных. Еще половина респондентов назвала менее пострадавшей телекоммуникационную сферу, а треть уверена, что кризис не затронул медицинских работников.

Более 75% опрошенных считают, что экономическая ситуация в ближайшее время будет только ухудшаться и рассчитывать придется только на себя. О помощи со стороны государства рассказали только 5% респондентов. Представители бизнеса разрабатывают пути выхода из кризиса. Среди возможных сценариев — перевод сотрудников на постоянную удаленку и закрытие части офисов, даже после снятия всех ограничений.

В опросе «Мегаплана» приняли участие более 1,5 тысячи сотрудников, руководителей сферы малого и среднего бизнеса.