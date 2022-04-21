Опрос показал, какие компании планируют организовывать летние корпоративы

Опрос сервиса SuperJob показал, работники каких сфер планируют организовывать летние корпоративные мероприятия в России. Об этом написал RT.

Оказалось, что в этом летнем сезоне каждая пятая российская компания планирует отправиться на корпоратив. Наиболее популярны они в банковской и IT-сферах (30%), реже — в сферах логистики и производства (примерно 15%).

Для своих сотрудников руководители компаний планируют организовать выезд на природу, спортивные соревнования и праздники в ресторанах.