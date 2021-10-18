Опрос показал, как россияне относятся к смертельной аварии с участием Собчак

После ДТП с участием Ксении Собчак, которое произошло в Сочи, в Сети начали активно обсуждать, кто же является виновником трагедии. Многие обвиняют в случившемся телеведущую, которая не осталась на месте происшествия, а вызвала машину и уехала в аэропорт. Мнение россиян узнали журналисты «ФедералПресс».

«Большинство респондентов считают, что в этом вопросе разберется следствие — 50%, некоторые считают, что не стоит искать виноватых — 14%, потому что это могут быть всего лишь случайные обстоятельства — 10%», — говорится в данных опроса.

Еще 26% респондентов ответили, что им совершенно не интересно, кто является виновным в совершении ДТП.

Водитель Олег Цой, который вез Ксению Собчак в аэропорт, отправлен под домашний арест. Мерседес, на котором ехала телеведущая, принадлежит сочинцу Малхазу Бабаеву.