Опрос показал, как осень влияет на работоспособность россиян

Аналитики сайта «Работа.ру» провели опрос среди пяти тысяч россиян со всей страны, чтобы выяснить, как смена сезона и осенняя хандра влияют на их работоспособность. Результатами исследования поделился RT.

Большинство опрошенных не заметили, чтобы смена сезона каким-либо образом сказалась на работоспособности — об этом заявили 67%. При этом 18% респондентов заметили, что с наступлением осени стали работать лучше, и лишь 15% отметили, что работоспособность снизилась.

Из тех, кто отметил снижение работоспособности, 43% связали это с холодной и влажной погодой, а 40% респондентов считают причиной сокращение светового дня. Еще 13% опрошенных назвали причиной ухудшения работоспособности стрессы и нервную обстановку.

Ранее врач Ирина Бережная рассказала, как научиться справляться с осенней хандрой. Для этого необходимо потреблять больше витаминов и сбалансированно питаться, а также радовать себя приятными мелочами.