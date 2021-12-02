Опрос показал интерес россиян к теме кибербезопасности

Аналитики из центра НАФИ провели исследование, в ходе которого выяснили, что 57% россиян хотели бы узнать, как лучше они могут защититься от цифровых угроз. Об этом сообщил RT.

Опрос показал, что тема кибербезопасности больше всего интересует жителей страны в возрасте до 34 лет (68%) и россиян, имеющих высшее образование. Навыки личной цифровой безопасности активнее других стремятся развить россиянки в возрасте до 24 лет. Меньше внимания теме кибербезопасности уделяют респонденты в возрасте 60 лет, а также неработающие россияне.