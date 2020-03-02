Опрос показал готовность россиян к богослужениям на русском языке

В ходе опроса выяснилось, что 30% православных россиян готовы пойти в храм, где служба проводится на русском языке. Каждый пятый ответил, что предпочел бы богослужение частично на русском и на церковнославянском языке.

За сохранение существующего статуса языка богослужения выступили 15% опрошенных православных.

На вопрос, поддерживаете ли вы переход на русский язык во время церковных служб, полным согласием ответили 29% опрошенных, а «скорее, поддержали» 46% респондентов. Все они относят себя к православным христианам.

При этом правильно ответить на вопрос, на каком языке ведутся службы в православных храмах, смогли только 9% участников опроса. 27% респондентов назвали русский язык, 13% опрошенных заявили, что в храмах звучит старославянский язык. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

В конце декабря прошлого года патриарх Кирилл заявил, что часть богослужений можно перевести на современный русский язык. Он пояснил, что речь идет о сложных для понимания верующих апостольских и паремийных чтений, а также во время прочтения текста Четвероевангелия на Страстной седмице. При этом предстоятель отметил, что полный переход церковных служб на русский язык пользы не принесет.