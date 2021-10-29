Опрос показал, что три четверти россиян заботятся об экологии

Россияне рассказали, на сколько бережно они заботятся об окружающей среде и делают ли что-то для сохранения экологии на планете. Опрос проводили журналисты сайта kp.ru.

Оказалось, что 73% респондентов стараются следовать простому правилу Маленького принца Экзюпери, который вставал, умывался и проводил в порядок «свою планету». Примерно треть опрошенных заявили, что никогда не оставляют мусор на улицах города, убирают после себя на природе, а также участвуют в субботниках.

Около 18% рассказали, что регулярно высаживают цветы и деревья, а еще 17% россиян занимаются сортировкой мусора.

«Если каждый из нас не будет сорить хотя бы рядом со своим домом и при посещении леса или реки, это уже будет большой вклад в сохранение природы. Начните с себя!», — сообщил один из респондентов.

Еще 10% россиян отметили, что полностью отказались от пластика, чтобы сберечь экологию. Некоторые из опрошенных стараются делать все вышеперечисленное сразу.

Среди тех, кто не предпринимает никаких действий, связанных с сохранением экологии, оказались 27% россиян.

Всего в опросе поучаствовали три с половиной тысячи человек.