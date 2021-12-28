Опрос показал, что самыми желанными подарками для детей в этом году оказались новые игрушки

Онлайн-ретейлер «Самокат» и международная школа программирования «Алгоритмика» выяснили, какие подарки мечтают получить дети на этот Новый год. Примерно 23% родителей ответили, что самыми желанными подарками для их детей оказались новые игрушки, написал RT.

Более 17% детей мечтают встретиться с Дедом Морозом, еще 13% мечтают о домашних животных. Каждый седьмой ребенок будет рад сладостям (12,5%).

Примерно 10% детей хотят получить на Новый год гаджет. Среди необычных желаний были следующие: «мечта стать президентом или блогером», «браслет, исполняющий желания», «прокатиться на единороге», «изобрести эликсир вечной жизни», «поехать на Северный полюс».

Опрос также показал, что каждый второй родитель готов подарить своему ребенку на Новый год дорогой подарок. Примерно 53% сообщили, что потратят на него от трех до пяти тысяч рублей, еще 33% готовы отдать до 10 тысяч рублей.

В опросе поучаствовали более 1,8 тысячи родителей из разных городов России.