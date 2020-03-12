Опрос показал, что россиянки видят сны чаще мужчин

Сон у половины россиян крепкий, а утром они легко встают и чувствуют себя бодрыми. При этом сны чаще снятся женщинам, чем мужчинам. Более четверти жителей РФ обходятся без сновидений.

Средняя длительность сна у россиянина равняется семи часам, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрос Всероссийского центра общественного мнения.

Засыпают легко 53% респондентов, еще 42% долго ворочаются. Половина опрошенных — 50% — спят крепко и ночью не просыпаются. У 46%, наоборот, нередки пробуждения. В добром состоянии с утра находятся 53% участников опроса. 43% пожаловались на то, что им тяжело вставать, а на «раскачку» требуется довольно много времени.

При пробуждении у 52% респондентов нейтральное настроение, треть из них — 34% — чувствуют себя хорошо и бодро, 11% ощущают подавленность.

Почти три четверти россиян — 71% — видят сны, причем с разной периодичностью. Несколько раз в неделю они снятся 26% опрошенных, каждый пятый видит сны постоянно, а 19% — несколько раз в месяц. Совсем без сновидений живут 27% участников опроса, 4% снятся сны несколько раз в год, а 2% — раз в год или реже.

Чаще всего сны видят женщины. О сновидениях рассказали 73% участниц опроса. Среди представителей сильного пола таких 65%.

ВЦИОМ провел свой опрос 9 марта методом телефонного интервью. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Вещи сны часто снятся автовладельцам. Кошмары водителей становятся явью. Зачастую они связаны со страхом потерять машину.