Опрос показал, что россияне пока не готовы ставить детям вакцину от ковида

Большинство россиян пока не готовы прививать своих детей от коронавируса. Такой ответ дали 69% опрошенных. Исследование на эту тему проводил сервис по поиску работы SuperJob, написала Общественная служба новостей.

Отмечается, что 37% не хотят ставить вакцину своим детям ни при каких условиях, а еще 32% больше склоняются к отрицательному ответу. Точно готовы вакцинировать своего ребенка 8% респондентов, а 23% только планируют сделать это в ближайшем будущем.

Всего в исследовании приняли участи 500 человек.