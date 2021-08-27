Опрос показал, что россияне не хотят смешивать личную жизнь и работу

Аналитики сайта SuperJob провели опрос и выяснили, что большинство россиян не хотели бы работать со своими родственниками. Результатами исследования поделилось ИА Nation News.

Опрошенные сошлись во мнении, что не хотели бы находиться в подчинении или, напротив, руководить своими родственниками. Лишь 30% ответили, что готовы работать вместе с супругом. Респонденты считают, что личные отношения могут мешать работе.

При этом 56% опрошенных заявили, что хотели бы работать в одной компании с лучшим другом или подругой.