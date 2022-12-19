Общество 19 декабря 2022, 11:03 Опрос показал, что россияне хотели бы накопить 370 тыс рублей за 2023 год

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Аналитики сервисов «Работа.ру» и СберСтрахование в результате опроса выяснили, какую сумму хотели бы накопить россияне за 2023 год. Об этом написал RT.

Результаты показали, что в среднем россияне хотели бы накопить 370 тысяч рублей, при этом мужчины чаще всего называли сумму в 428 тысяч рублей, а женщины — 315 тысяч рублей.

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В среднем россияне хотели бы зарабатывать не менее 112 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь возможность собрать такую сумму.

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В исследовании поучаствовали более пяти тысяч человек из всех регионов России.

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