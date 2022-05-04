Опрос показал, что молодежь в 4 раза лучше старшего поколения в России относится к ЕГЭ

Молодые люди до 24 лет одобряют проведение Единого государственного экзамена почти в четыре раза больше, чем люди от 45 лет. В целом среди россиян к ЕГЭ положительно относятся только 13%. Это показали результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob. Исследование оказалось в распоряжении ТАСС.

«Чем моложе респонденты, тем чаще они оценивают единый госэкзамен положительно: среди опрошенных до 24 лет сторонников этой формы аттестации почти вчетверо больше, чем среди поколения старше 45 лет (26% против 7% соответственно)», — рассказали аналитики.

Такие результаты можно объяснить тем, что у молодых людей есть опыт сдачи ЕГЭ, они понимают его преимущества. Те, кто старше, полагают, что Росси надо отказаться от западных моделей образования и возвратиться к советской системе преподавания, а также аттестации.

Довольные ЕГЭ отметил, что в стране снизился уровень коррупции при поступлении в вузы.

«Семь из 10 россиян убеждены, что ЕГЭ надо отменить», — добавили в сервисе по поиску работы.

Авторы исследования напомнили. что в 2009 году этот экзамен одобряли почти в два раза больше человек, чем сейчас. Речь идет о 25%.